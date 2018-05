Nesta quinta 10/05, a Parrilla El Rancho Parrillados Pub acrescenta à sua diversa agenda cultural o trabalho do músico, compositor, cantor e arranjador Roberto Borges.



Natural de Santa Vitória do Palmar, Borges traz uma extensa bagagem musical de dezenove anos de trabalhos voltados à música. Com prêmios destacados de melodista e arranjador nos mais importantes cenários do nativismo gaúcho, venceu os principais festivais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a exemplo, Um Canto Para o Martin Fierro, a Sapecada da Canção de Lages-SC e a Coxilha Nativista de Cruz Alta, entre outros. Suas composições foram gravadas por grandes nomes como Marcelo Oliveira, Juliana Spanevello, Jari Terres e Luiz Marenco.



Além do trabalho voltado ao nativismo, sua formação musical fronteiriça lhe concede uma evidente intimidade com o idioma espanhol, trazendo um largo conhecimento dos repertórios platinos. Tangos, milongas, zambas, chacareras e chamamés estão presentes no roteiro da apresentação batizada de As Canções do Sul do Mundo, em que ressalta nomes como o de Mercedes Sosa, Athaualpa Yupanqui, Astor Piazzola e Fito Paez, fusionados ao repertório nativista de perfil clássico e erudito.



Um de seus êxitos em 2018 foi ter sua milonga “O Primeiro Canto” escolhida como música de trabalho e título do último CD e DVD de Luiz Marenco, com quem divide os palcos há oito anos.



A filosofia parrillera da El Rancho vem se destacando na cena noturna de Caçapava do Sul pela proposta cultural apresentada à cidade. Vários nomes importantes da música gaúcha estiveram na casa, a qual vem se firmando como ponto de referência gastronômica e cultural da região.



El Rancho Parrillados Pub fica na rua Rua Benjamim Constant, 1362, e a apresentação de As Canções do Sul do Mundo tem horário de início previsto para as 21h30min. Informações pelo fone (51) 99266-1104