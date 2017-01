Sicredi e Prefeitura tratam de ampliação de programas educacionais

O Conselho de Administração e Assessoria de Programas do Sicredi, Renato Marin e Tatiane Estefanello, estiveram reunidos na tarde desta quarta-feira (11) com o vice-prefeito Luiz Carlos Guglielmin e com os Secretários Leslie Maicá de Melo (Educação) e Nei Tavares (Geral). A informação foi divulgada pela Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura.

O objetivo da reunião foi para tratar da ampliação do programa União faz a Vida, promovido desde março do ano passado em Caçapava do Sul e que é desenvolvido nas escolas Dagoberto Barcellos, Patrício Dias Ferreira e no Instituto Municipal de Educação.

O programa, presente em 12 municípios dos 18 onde o Sicredi atua, desenvolve mais de 38 projetos em Caçapava e pretende ampliar para mais duas escolas ainda neste ano, informou Marin.

Programa

O Programa A União Faz a Vida, principal iniciativa de responsabilidade social do Sicredi (através da Fundação Sicredi), objetiva construir e vivenciar atitudes e valores de cooperação e cidadania, por meio de práticas de educação cooperativa, contribuindo para a educação integral de crianças e adolescentes, em âmbito nacional.

A Fundação Sicredi, entre suas finalidades, promove e difunde o cooperativismo de crédito, desenvolve programas voltados ao empreendedorismo, a defesa, a preservação e conservação do meio ambiente e a promoção da cultura e do desenvolvimento sustentável