Sicredi instala painel informativo com relógio e temperatura no Calçadão

O Calçadão de Caçapava do Sul ganhou na manhã deste terça-feira, dia 19, um relógio digital com informação da hora certa, temperatura do clima, além de veiculação de pequenos textos de interesse coletivo e publicitário. A iniciativa é da Sicredi, com apoio da Prefeitura Municipal.

O painel moderno, projetado para possibilitar leituras dinâmicas, desperta a atenção dos moradores, bem como dos visitantes que transitam pelo local.

Fotos: Marcelo Marques / Gazeta de Caçapava