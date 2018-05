Simulador estará em três postos de combustíveis de Caçapava do Sul

(Fotos: Marcelo Marques / Gazeta de Caçapava)



Apaixonados por automobilismo podem sentir a sensação de dirigir um carro Renault da Fórmula 1 no Posto Cantarelli da saída para Lavras do Sul até às 19h desta quinta-feira, dia 17.

Para participar da ação da Petrobras realizada pela Agência Rock Comunicação (SP), em parceria com DAP (SC) e Pro Racing (SC), o cliente terá que abastecer com a gasolina Grid ou fazer cadastro no programa de fidelidade Petrobras Premmia.

Na sexta-feira (18) o Simulador de Fórmula 1 estará no posto Pedreira (BR 392) e no sábado (19) no aniversário de 45 anos do posto Pampeano na avenida Presidente Kennedy. A festa terá DJ e várias atrações.

Quem for conferir a atração será recebido pela equipe formada por Ramos da Soler (Pro Racing), Damiam Palma (Diretor) e as Promoters da DAP Jessica e Regiane.