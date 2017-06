Sindicato Rural de Lavras do Sul promove seminário O Pampa e o Gado

Nos dias 06 e 07 de Julho a cidade de Lavras do sul recebe O IX Seminário O Pampa e o Gado. Promovido anualmente pelo Sindicato Rural da cidade. O evento já é tradicional na região e debate durante dois dias temas importantes relacionados à pecuária no Pampa Gaúcho.

No primeiro dia, pela manhã, será realizado painel sobre Riscos e oportunidades para “O Pampa e o Gado”, já à tarde o tema do painel será Serviços e Produtos do Pampa. Na sexta-feira, 07, mais um painel está na programação, abordando o tema Mercado da carne.

O evento acontece no Parque de Exposições Olavo de Almeida Macedo, a inscrição é gratuita e realizada na hora. O participante tem direito a certificado de 12 horas.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas nas redes sociais do Sindicato ou ainda pelos telefones: (55) 3282-1256 ou 3282-1020.

Programação

Quinta-feira – 06 de Julho

08h30 – Recepção e cadastramento

09h30 – Abertura oficial

Painel 1: Riscos e Oportunidades para o Pampa e o Gado

09h45 – Análise e perspectiva para a pecuária de corte – Antônio da Luz, economista chefe do sistema Farsul

10h25 – Evolução da pecuária mediante as transformações recentes no Bioma Pampa: oportunidades e desafios – Alexandre Varella, eng. agrônomo, chefe da Embrapa Pecuária Sul

11h15 – Plenária com painelistas. Mediador: José Fernando Piva Lobato, eng. agrônomo, professor titular da faculdade de agronomia da UFGRS, doutor em produção animal.

Painel 2: Serviços e produtos do Pampa

14h – Serviços Ecossistêmicos da pecuária pampiana: o mundo precisa nos conhecer – Daniela Schmidt Schossler, eng. agrônoma, doutoranda na UNELAR/UY

14h35 – O turismo como atividade de valorização do Pampa Gaúcho – Amanda Bonotto Paim, coordenadora dos projetos de turismo do Sebrae/RS

15h05 – Os sistemas pecuários do Pampa são emissores de gases de efeito estufa? – Cristina Genro, zootecnista, pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul

15h50 – Que serviço estamos prestando ao “Pampa e o Gado”? – Davi Teixeira, zootecnista, diretor executivo da SIA – Serviço de Inteligência em Agronegócios.

16h25 – Plenária com painelistas. Mediadora: Estefania Damboriarena, eng. agrônoma, chefe adjunta de transferência de tecnologias da Embrapa Pecuária Sul

Sexta-feira – 07 de Julho

Painel 3: Mercado da Carne

09h – A carne: matéria prima para grandes oportunidades – Elen Nalério, médica veterinária, pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul

09h35 – O potencial gastronômico da carne do Pampa – Marcos Livi, chefe de cozinha, proprietário dos bares Quintana e Veríssimo, em São Paulo/SP`

10h35 – Temos qualidade, quantidade e constância para oferecer ao mercado? – Fabiano Nunes Vaz, zootecnista, professor doutor da UFSM

11h10 – Plenária com painelistas.

Mediador: Roberto Grecellé, médico veterinário, coordenador estadual de projetos de pecuária de corte do Sebrae/RS



Fechamento do evento com professor Carlos Nabinguer