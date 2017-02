Sine de Caçapava prestou 6.257 atendimentos em 2016

A Agência FGTAS/Sine de Caçapava do Sul prestou 6.257 atendimentos em 2016. O índice alcançado superou as metas estabelecidas para o ano. Durante nove meses do ano passado, a unidade permaneceu em 1º lugar no ranking de metas semestral das Agências FGTAS/Sine do Estado divulgado pela Seção de Informação e Pesquisa da FGTAS.

O ranking considera o número de habitantes do município e os dados do CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho. A unidade também teve destaque na colocação de trabalhadores no mercado de trabalho, atingindo o 1º lugar geral no âmbito estadual o mês de junho de 2016.

Agência de Caçapava tem atualmente 10 mil trabalhadores cadastrados

A intermediação de mão de obra é o principal serviço prestado e envolve a captação de vagas de trabalho junto aos empregadores e o encaminhamento de trabalhadores para o preenchimento das oportunidades de emprego.

O objetivo é aproximar empresas que necessitam contratar profissionais dos trabalhadores que buscam uma oportunidade. Entre as vantagens estão o encaminhamento de trabalhadores de acordo com o perfil buscado pela empresa, a divulgação das vagas, a possibilidade de selecionar trabalhadores para atuarem em outras cidades e de a unidade ceder espaço para a realização de seleções de emprego.

Situada na Rua general Osório, 880, a equipe é formada por três servidores e uma estagiária. São ofertados os serviços de intermediação de mão de obra, encaminhamento de Seguro-desemprego, confecção de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e ações do Programa Gaúcho do Artesanato – PGA.

O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, através do telefone (55) 3281.1440 ou e-mail: cacapava@fgtas.rs.gov.br.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social FGTAS