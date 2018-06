Empregadores interessados em disponibilizar vagas ou entrevistar trabalhadores no EmpregarRS 2018, que acontece no dia 15 de junho (sexta-feira), podem cadastrar as oportunidades de emprego diretamente com a agência FGTAS/Sine de Caçapava do Sul.



A 5ª edição do EmpregarRS será promovida pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), das 9h às 16h, em mais de 80 unidades. Nas últimas quatro edições do evento, foram prestados mais de 70 mil atendimentos.

De acordo com o diretor-presidente da FGTAS, Rogério Grade, o evento aproxima trabalhadores e empregadores: “É uma boa oportunidade tanto para os empregadores, ao possibilitar conhecer e entrevistar um grande número de pessoas com perfis profissionais diversos, quanto para os trabalhadores, que terão a oportunidade de participar de processos seletivos de grandes empresas gaúchas”.