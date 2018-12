O Promotor de Justiça de Caçapava do Sul, Diogo Taborda e a farmacêutica Mariane Cremonese trocaram alianças no dia 1º de dezembro, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Bagé.



Mariane é filha de Darci Ari Cremonese e Sirlene Lourdes Ceretta Cremonese. Diogo é filho de José Áttila Vernet Taborda e Rita de Cássia Soares Gomes.



Após a cerimônia, os 180 convidados foram recepcionados no Cantegril Clube (Bagé). Teve show com Alemão Ronaldo e banda, tocando sucessos do rock gaúcho.



Dentre os convidados, estiverem presentes: o juiz Diego Carvalho Locatelli e Bruno Fraga; a Defensora Pública Fátima Beatriz Haag de Moraes e Januário Scalzilli e o delegado Fabrício de Santis Conceição e Aline Reetz.