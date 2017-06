Sugerida a criação de carpa no chafariz da praça

Chafariz da praça ao lado da Igreja Matriz está desativado (Foto: Arquivo/Site TNT)





Preocupado com a proliferação do mosquito da dengue no município, o vereador Silvio Tondo (PP) se reuniu na terça-feira, dia 20, com o prefeito Giovani Amestoy e servidores da Vigilância Sanitária para discutir o assunto.



Também foi debatida a utilização provisória do chafariz da Praça do Largo Farroupilha que há anos está desativado e acumula água da chuva, tornando-se favorável para proliferação do aedes aegypti.



A Assessoria de Imprensa da Câmara informou que a Vigilância e o vereador sugeriram ao Prefeito que providencie a colocação de água e peixes, principalmente a carpa, que seria a espécie ideal para manter o local limpo e livre do mosquito.



Ainda conforme a imprensa do Legislativo, o Executivo definiu que seria uma iniciativa provisória, porque a intenção da Administração é colocar o chafariz da praça em atividade novamente.



A Vigilância Sanitária já vai solicitar a Secretaria de Obras a limpeza do local e começar a providenciar a colocação da água e dos peixes.