Na manhã quinta-feira, dia 07 de junho de 2018, a Brigada Militar apoiou a Susepe em uma Operação de Revista realizada no Presídio Estadual de Caçapava do Sul.

A Operação contatou com a participação do Pelotão de Operações Especiais do 6º Regimento de Polícia Montada, com Sede no município de Bagé, e com aproximadamente 20 (vinte) Agentes Penitenciários da Susepe.

A ação resultou na apreensão de diversos aparelhos de telefones celulares, carregadores, armas artesanais, dentre outros objetos.