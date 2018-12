Durante cumprimento a mandados de busca e de prisão, a Polícia Civil, prendeu um homem de 43 anos, suspeito de participação em assalto a banco, na tarde de quinta-feira (13), em Caçapava do Sul. A ação, realizada pela Delegacia de Polícia, foi em repressão a furto em agência bancária ocorrido no início de novembro.

Os policiais civis cumpriram, nesta ocasião, um mandado de busca e apreensão na residência do indivíduo e um mandado de prisão. Ele é suspeito de participar do furto qualificado do Banrisul, no dia 05 de novembro. Durante as buscas, dois veículos que foram adquiridos pelo homem, após o assalto ao banco, e outros objetos que seriam produto do crime, foram apreendidos.

Fonte e foto: PC/RS