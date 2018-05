O Curso Superior de Tecnologia em Mineração, do Campus Caçapava da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), recebeu nota máxima no processo de renovação do reconhecimento de curso pelo Ministério da Educação realizado na última semana de abril. O reconhecimento do curso significa a sua regularização junto ao MEC e é uma condição para a validade nacional dos diplomas emitidos pela Instituição. A obtenção do conceito final 5 foi confirmada nesta segunda-feira, 7.



Conforme o vice-reitor, professor Mauricio Aires Vieira, que acompanhou a visita da equipe do MEC, a avaliação ocorreu dentro da normalidade. “Mostramos nossa infraestrutura e o perfil do egresso que um curso desta natureza deixa como legado para a sociedade. A avaliação foi apenas um espelho de nossas ações e atividades na arquitetura do cotidiano do Curso Superior de Tecnologia em Mineração do Campus Caçapava do Sul”, avaliou.

Entre os itens considerados para a renovação do reconhecimento do curso estão a análise documental do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico de Curso (PPC), livros, Núcleo Docente Estruturante (NDE), colegiado do curso, currículos, normas de TCC e estágio, biblioteca, dentre outros documentos, bem como visita dos avaliadores ao campus onde se desenvolve a graduação.

O vice-reitor destacou que alcançar a nota máxima é sempre diretriz da Unipampa. “Persegui-la e alcançá-la e muito satisfatório, porque nos mostra que estamos no caminho certo e, que de fato, estamos proporcionando à comunidade uma educação superior pública, gratuita, inclusiva e de qualidade. Nosso desafio agora é manter esse padrão de qualidade ofertado”, comentou.

ACS UNIPAMPA