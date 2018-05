Nesta terça-feira (22), o auditório da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, recebe a terceira etapa do Circuito de Gestão e Inovação no Agronegócio 2018 para tratar do tema “Desafios e prioridades para uma produção agropecuária sustentável e mais eficiente”. Com entrada franca o evento se inicia às 13h30 e ocorre até às 16h30.

A atividade é promovida pelo Instituto de Educação no Agronegócio (I-UMA), com apoio técnico da Emater/RS-Ascar, institucional da Embrapa e patrocínio de entidades setoriais regionais, com vistas a disseminar conhecimento e troca de experiências atendendo as peculiaridades regionais de produção, mercado e de negócios.

A programação do Circuito é voltada para formadores de opinião, prefeitos, secretários de agricultura, meio ambiente e educação, empresários do agronegócio, produtores rurais, agentes do sistema financeiro, cooperativas, agroindústrias, entidades setoriais, instituições de ensino e pesquisa e profissionais do agronegócio.

Programação

14h- Abertura oficial

Painel I- “A gestão da pecuária inserida no pampa”, apresentado pelo Doutor em Zootecnia e especialista em Sistemas de Produção Animal, Julio Barcellos.

Painel II – “Lavoura de Resultados”, que será apresentado pelo assistente técnico estadual da Emater/RS-Ascar em culturas, Alencar Rugeri.

Painel III- “A gestão de solos e da água para mitigar a estiagem na região da campanha”, palestrante será o assistente técnico estadual da Emater/RS-Ascar na área de solos, Edemar Valdir Streck.

Painel IV- “Transformações recentes de ocupação de solo do Pampa e os desafios para a pesquisa agropecuária”, tema abordado pelo chefe geral da Embrapa Pecuária Sul, Alexandre Costa Varella.

Embrapa Pecuária Sul está localizada na BR 153 Km 633, Vila Industrial, em Bagé/RS. Informações e inscrições no site: agrocircuito@i-uma.edu.br ou telefone: (51) 3224-6111



