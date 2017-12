Terno é promovido por integrantes do PTG Ronda das Sesmarias

Foto: Marcelo Marques

Na próxima quarta-feira (13), às 20h, acontece o 14º Terno de Reis do PTG Ronda das Sesmarias em benefício a Sociedade Espírita Recanto de Maria e Pastoral Social da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. O evento tem apoio da Prefeitura.

O terno terá início na altura do número 1.647 da Rua 15 de Novembro e encerrará no Parque da Fonte do Mato, onde terá encenação de presépio vivo.

A tradição gaúcha natalina é realizada por grupos, que através do canto e toque de instrumentos, anunciam o nascimento de Jesus e levam às famílias a mensagem do Cristianismo puro e singelo, despertando nos corações a esperança de um mundo mais fraterno e humano.