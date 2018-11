Thainá Oliveira subiu no lugar mais alto do pódio

(Foto: Divulgação)

A atleta caçapavanaThainá Alves de Oliveira, estudante da Escola Estadual Gladi Machado Garcia, venceu as provas de 75 e 1.000 metros no 3º Torneio Escolar da Sogipa, disputado no dia 10, em Porto Alegre.

Thaináé treinada pelo professor Aparício Félix Neto. Segundo ele, a atleta fará treinamentos na Sogipa e foi convidada a representar o clube no Campeonato Estadual que será disputado no dia 24 de novembro, em Novo Hamburgo.

A atleta disputou o torneio com apoio da Prefeitura, CMD, Programa Salto Alto, Academia Saúde & Cia eRigrantec.