Confira as condições de balneabilidade do Litoral gaúcho

Todos os pontos de análise da balneabilidade no Litoral gaúcho foram considerados próprios para o banho, conforme análise semanal da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). No entanto, o relatório apontou que subiu para 14 o número de pontos impróprios para banho nas águas internas do estado.

Os novos locais sem condições de banho são a Praia das Nereidas, em São Lourenço do Sul e o Camping dos Pinheirais, em Tapes. Além destes permanecem impróprias as praias da Capilha, em Rio Grande, da Barrinha, em São Lourenço do Sul e o Camping Municipal de Cristal.

Na região Hidrográfica do Uruguai, a análise desta semana também apresentou alguns pontos impróprios, pela primeira vez. São eles a Praia do Passo Real, em Dom Pedrito; o Camping Rainha do Sol, em Manoel Viana; a Praia das Areias Brancas, em Rosário do Sul; o Balneário Distrito Ernesto Alves, em Santiago; e o Balneário Passo do Umbú, em São Vicente do Sul. Além destes cinco locais, o Balneário Caverá, em Alegrete, segue impróprio para 0 banho.

A novidade na região hidrográfica do Guaíba é a alteração das condições da praia Recanto das Mulatas, que foi apontada como própria para uso após quatro semanas imprópria. Já as praias da Alegria e da Florida continuam com águas impróprias.

No Litoral Sul, o Camping Municipal de Pedro Osório segue como único ponto impróprio. Já o Litoral Norte apresenta totais condições de banho.

Devido à dificuldade de acesso, em razão das chuvas, não foi possível realizar a coleta no Balneário São Simão, no município de Cacequi, e no Balneário Santa Vitória, em Rio Pardo.

Projeto Balneabilidade 2016/2017

Neste verão, nas praias que tiverem guaritas, as informações sobre as condições de banho estarão disponíveis, junto com informações do Corpo de Bombeiros e o horário de atendimento dos salva-vidas, em painéis na própria guarita. Isso será possível nas praias do Litoral Norte e Sul.

A qualidade da água está sendo monitorada em 43 municípios, dos quais 57 pontos estão na Região Hidrográfica do Litoral (33 no Litoral Norte, 19 no Litoral Médio e cinco no Litoral Sul). Na Região Hidrográfica do Guaíba o monitoramento é realizado em 14 pontos, e na Região Hidrográfica do Uruguai são 12.

As coletas e análises das águas estão sendo realizadas pelo laboratório da Fepam nos balneários do Litoral Norte, e pela Corsan nos balneários do Litoral Médio e Sul, além das regiões do Guaíba e do Uruguai.

O Projeto Balneabilidade deste verão terá duração de 15 semanas. O primeiro boletim, divulgado em 23 de dezembro, foi elaborado com base no resultado das informações obtidas em cinco coletas realizadas nas semanas anteriores. Os resultados serão divulgados sempre às sextas-feiras no site da Fepam. O último relatório será divulgado no dia 3 de março de 2017.

