A modelo Maiara Teixeira com o uniforme da torcida (Fotos: Johnatan Osorio)

A Nação 12, uma das maiores torcidas organizadas do Clube de Regatas Flamengo, do Rio de Janeiro, usará um novo uniforme nos jogos do time no estádio Maracanã nos próximos dias. A torcida é carioca, mas o produto é ‘made in Caçapava’.



As jaquetas e calças de moletom estão sendo produzidos pela empresa Bany Serigrafia e Bordados. Segundo Rafael Bartz Fernandes, a diretoria da torcida entrou em contato com a empresa através das redes sociais.



– Nós já produzimos uniformes para equipes atléticas de cinco universidades do Rio. O pessoal vê, gosta e quer saber onde foi confeccionado, aí entra o comercial boca a boca. O primeiro pedido geralmente é de poucas unidades, acredito que é para comprovar a qualidade, depois passa a ser de grandes quantidades – explica.



Conforme Fernandes, a empresa caçapavana está produzindo uniformes para instituições de ensino de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.



– O primeiro contato dos compradores acontece pelo Facebook e depois segue pela WhatsApp. Segundo eles, o atendimento é um dos fatores para escolha dos nossos serviços – disse.

Além de jaquetas e calças de moletom, a Bany produz bermudas, shorts e camisetas na linha College (Faculdades).

Por Marcelo Marques / Gazeta