Tradicionalista Zeno Dias Chaves completa 90 anos

Zeno Chaves completa 90 anos na quarta-feira, dia 12



A patronagem do CTG Sentinela dos Cerros anunciou nesta semana que fará homenagem ao tradicionalista Zeno Dias Chaves pelos seus 90 anos na quarta-feira, dia 12, data do seu aniversário. O jantar por adesão (R$ 20,00) terá diversas atrações musicais e apresentação da invernada artística do CTG.

O Patrono Farroupilha do RS de 2016 nasceu no mesmo dia, mês e ano que Paixão Cortes, com quem seguiu a mesma trilha da manutenção das tradições gaúchas, sendo também amigo de Barbosa Lessa.

Nascido na Fazenda Cerro Colorado, distrito de Seival, interior de Caçapava do Sul, Zeno é casado com Isaura Ferreira Chaves, com quem teve três filhos – depois vieram os sete netos, e os três bisnetos.

TRADICIONALISMO

Zeno iniciou as atividades em 1949, no primeiro encontro com os ex-colegas Antônio Candido Silva Neto, Luiz Carlos Correa da Silva, Robis Pinto, entre outros. Este encontro ocorreu na esquina das Ruas da Praia com Borges de Medeiros.

Em Caçapava, é sócio fundador do CTG Sentinela dos Cerros, onde foi patrão, diretor cultural e artístico e membro de outras patronagens por várias vezes. Sócio fundador e benemérito do CTG Clareira da Mata, CTG Sentinela do Forte, CTG Heróis do Seival, PL Guarda Velha, PL Os Maragatos, CTG Pampa e Querência e também sócio fundador do CTG Família Nativista. Participou da criação de departamentos tradicionalistas em 11 (onze) escolas do município, ainda, por várias vezes faz palestra nos colégios sobre história.

Em 1977 foi eleito para o Conselho Diretor do MTG, onde permaneceu por 10 anos, intercalando para ser Coordenador Regional da 18ª RT em 1980/1981. De 1987 a 1989 foi Presidente do MTG e Fundação Cultural Gaúcha.

Criada a CBTG foi escolhido doze patronos, 3 (três) de cada Estado, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul, neste, Zeno Dias Chaves foi escolhido juntamente com José Theodoro Belaguarda de Menezes e Nei Zardo.

Em 1990 ficou mais um ano no Conselho Diretor, após foi passou a Conselheiro Vaqueano e Benemérito do MTG. Ainda, neste mesmo ano, foi Patrono da 18ª RT.

Chaves também foi patrono da 10ª Feira do Livro de Caçapava do Sul, em 2000. Ministrou cursos sobre História e Tradição para alunos de escolas públicas. Gravou vários seriados e documentários para a TV Globo, RBS, Canal Futura, TV Pampa, Record e TVE, falando sobre a história do Rio Grande do Sul, seus usos e costumes. Foi criador e hoje presidente a Comissão do Projeto do Rio Camaquã e sua história, que envolve 14 municípios da região.

Gazeta de Caçapava

Foto: Rogério Bastos/Divulgação

11.07.2017 – 07h32