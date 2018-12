A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) liberou o trânsito nos dois sentidos na Ponte do Fandango, sobre o Rio Jacuí, localizada na BR 153, em Cachoeira do Sul, na quarta-feira (05). A ponte estava em reforma desde o início deste ano. Para a realização dos trabalhos, o DNIT investiu R$ 8,2 milhões.

Aumento da capacidade da ponte, passando de 24 para 45 toneladas, foi um dos principais legados da obra. Além disso, foram executadas melhorias como reforço da estrutura metálica do vão central, alargamento e acessibilidade para a travessia de pedestres, construção barreiras de segurança modelo New Jersey, e iluminação.

A Ponte do Fandango faz a ligação entre a cidade e a BR-290, sendo um dos principais acessos ao município, além de rota para a Capital e para o Porto do Rio Grande.

Fonte e fotos: Dnit/RS