Transporte escolar é tema de reunião entre Comissão da Câmara e Educação

A Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente que tem como integrantes os vereadores Marco Vivian – PMDB (presidente), Silvio Tolfo Tondo – PP (relator) e Márcia Gervásio – PDT (membro) se reuniu na manhã de terça-, dia 31, com a equipe da secretaria de Educação. A pauta do encontro foi o transporte escolar.

De acordo com os vereadores, os pais estão preocupados com o transporte e a segurança dos filhos, por isso questionam sobre o funcionamento das linhas, se as empresas serão as mesmas e como será a fiscalização nos veículos.

Segundo a Assessoria de Imprensa da Câmara, a secretária Leslie Maicá de Melo informou que as licitações começam em breve e que as linhas serão as mesmas, com pequenos ajustes. Ela disse ainda que a administração vai priorizar as estradas do interior devido a safra e o transporte escolar, já que o ano letivo inicia em março.

Sobre os monitores de transporte escolar, a equipe da secretaria explicou que no concurso público realizado em 2016 foram realizadas provas para este cargo, mas ninguém foi nomeado e não há previsão de contratação.

Depois de organizar a volta às aulas, a prioridade da Educação é a reforma de quatro salas de aula do Instituto Municipal de Educação. As obras da escola Alfredo Duarte devem ser concluídas em março e no dia 13 de fevereiro o prefeito Giovani Amestoy da Silva viaja a Brasília para tratar sobre a creche da Vila Henriques, entre outros assuntos.