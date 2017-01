Trilha de sete quilômetros em benefício da ONG Ita

A ONG Interação de Trabalhos Ambientais (ITA) e a empresa de Turismo e Aventura Claudia Dutra promovem trilha em benefício da entidade ambiental de Caçapava.



Segundo Claudia, após a morte de seu presidente, o biólogo Rafael Vivian, morto no ano passado, a ONG passa por dificuldades financeiras para realizar suas ações de conscientização ambiental.

– Resolvemos promover a atividade devido à necessidade de recursos para regularizar a entidade e também será uma homenagem e agradecimento ao nosso colega e amigo que tanto luto pela ITA – informa a empresária.



A trilha de sete quilômetros com saída do Parque Municipal em direção ao topo da Pedra do Segredo acontecerá no sábado, dia 21, às 14h. O investimento é de R$ 25,00 por participante.



Mais informações e reserva de vagas pelos telefones (55) 9 9906 6330 (Claudia) ou 9 9996 9897 (Tamires).