Uergs em Bagé oferta 40 vagas para o curso de Pedagogia

A Unidade da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) em Bagé abriu 40 vagas no Curso de Licenciatura em Pedagogia para ingresso no segundo semestre de 2017.

O ingresso será via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e, para participar do Processo Seletivo, o candidato deverá ter feito o Enem 2016. As inscrições no Sisu deverão ser feitas de 24 a 27 de janeiro, somente pela internet, no site sisu.mec.gov.br.

Saiba mais sobre o curso de Pedagogia

O Curso de Pedagogia – Licenciatura forma profissionais com competência para estabelecer espaços de problematização, discussões e produção na área da educação.

O profissional poderá atuar na Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental – crianças, jovens e adultos -, Ensino Médio na Modalidade Normal, cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, além de atividades de gestão de processos educativos e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.

Universidade abriu duas novas graduações

Em 2017, a Uergs ofertará 1485 vagas para ingresso nos cursos de graduação, em 23 Unidades. Foram abertos dois cursos novos: Bacharelado em Agronomia, em São Luiz Gonzaga, e Administração, na Unidade em Tapes.

Todas as informações sobre o número de vagas e turno de oferta dos cursos estão em www.uergs.rs.gov.br/ingresso2017.