28ª edição do Enespref irá acontecer em Caçapava Sul

No sábado, dia 12 de março, foi decidido que Caçapava do Sul será sede da 28ª edição do Enespref – Encontro Esportivo entre Prefeituras. A reunião aconteceu no Sindicato dos Funcionários Municipais e teve a presença de 20 municípios.

Na reunião, representando a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, estavam presentes o secretário adjunto geral Patrick Paz e o secretário adjunto da Fazenda Volnei Rosso. O evento já possui data confirmada, ocorrerá de 10 a 13 de novembro de 2022 e terá duração de 4 dias.

A disputa de ao menos 12 modalidades esportivas ocorre em diversas instituições e clubes do município e também terá escolha da rainha Enespref.

Fonte: Imprensa Municipal