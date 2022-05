A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Mostra Peças Únicas é atração na Casa de Cultura: a partir de amanhã, estarão expostos oito modelos de vestidos de noivas de diferentes décadas. Também fazem parte da exposição cinco vestidos de aias, objetos como buquês, véus e cestinhas de alianças e registros fotográficos de casamentos ocorridos em Caçapava

Festa do Azeite de Oliva: organização divulga as atrações. Evento terá música para todos os gostos

Caçapava é contemplada com 12 microaçudes em programa do Governo do Estado

Secretaria de Cultura e Turismo e Geoparque Caçapava promovem concurso de fotografias

CNI critica novo aumento da taxa básica de juros

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

