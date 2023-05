Como preservar alunos e assegurar um ambiente tranquilo

Grupo de psicólogas promoveu uma roda de conversa para discutir o tema

Por Tisa de Oliveira

Mal começou o processo de volta à normalidade após dois anos de isolamento social, e uma nova preocupação ronda as instituições de ensino: a violência escolar. Acontecimentos recentes, como o massacre em Blumenau (SC), fizeram os agentes de Educação voltarem a atenção para a segurança nas escolas.

Esse tema, segundo a psicóloga Luciele Osório, deve ser abordado com crianças e adolescentes à medida que eles demonstrem interesse. Porém, as respostas devem ser de acordo com o entendimento e a maturidade de cada um.

“Deve-se cuidar a forma de abordá-lo, com uma conversa clara, orientadora e, principalmente, sem pânico, para que isso não acabe por desestabilizá-los. Não há como fugir e negar os fatos, nem os sentimentos que os últimos acontecimentos têm suscitado. O medo está acarretando a busca por segurança, e isso não é totalmente ruim. A emoção, neste caso, pode ser nossa aliada”, assegura.

Para a profissional, os atos de violência nas escolas trazem vulnerabilidade, e devem ser vistos sob o olhar de precaução e de cuidado.

“Nas escolas, existe o maior de todos os patrimônios: vidas! E nosso dever é preservá-las. Há projetos que podem ser incluídos no currículo escolar, relacionados à comunicação não-violenta, bem como incluir assuntos para serem trabalhados em paralelo aos conteúdos escolares, como inteligência emocional, reconhecimento dos sentimentos e autogerenciamento, valores sociais e espaços de escuta e validação. Em relação à família, é preciso que haja supervisão, acompanhamento, diálogo, afeto e limites. De acordo com pesquisas que traçam perfis de criminosos envolvidos em ataques às escolas, na grande maioria, eles sofreram violência, bullying, sentimentos de rejeição e baixa autoestima. Em algum momento, houve intercorrências que acabaram por desencadear transtornos de personalidade, psicológicos e psiquiátricos”, alerta.

Ações adotadas pelo Município

A Prefeitura solicitou à Brigada Militar patrulhas nas escolas, a fim de dar mais segurança para pais e alunos e inibir a ação de criminosos, e promoveu uma conferência online para os diretores, com Rosângela Correa da Rosa, da Promotoria Regional de Educação de Santa Maria, que ressaltou a necessidade de medidas para prevenção de casos de violência.

“As escolas passaram a adotar protocolos de entrada e saída, evitando o acesso de pessoas que não pertençam à comunidade escolar. Algumas adotaram o escalonamento, para evitar aglomerações e, em todas, a porta permanece fechada, necessitando de prévia identificação para acessar o recinto. Além disso, foi solicitada a abertura de processo licitatório para aquisição de equipamentos de segurança para auxiliar no controle de acesso às instituições, o que está em tramitação administrativa”, disse a secretária de Educação, Gislaine Huerta.

A Prefeitura deve investir, ainda, em portões eletrônicos para algumas escolas e câmeras de segurança em todas elas.

Investimentos e medidas adotadas pelas escolas

“Reforçamos a segurança. Já tínhamos portão eletrônico e câmeras de segurança, aumentamos as das áreas externas e estamos investindo na segurança dos fundos da escola”. Eduarda Haag Bernardi – diretora e proprietária da escola Arco-íris

“Antecipamos a colocação de grades em algumas janelas onde não havia. Nossos muros são bem altos, mas, para maior tranquilidade, colocamos mais uma cerca, totalizando três metros de altura. Nosso portão, agora, está cadeado sempre, com uma pessoa responsável por abrir e fechar na hora de maior fluxo”. Natércia Poglia – diretora e proprietária da escola Garatuja

“Foi contratado segurança, que fica das 7h30min às 17h30min na escola. Ele circula internamente e no pátio. Investimos na compra de seis rádios de comunicação, e pedimos que os pais busquem os alunos na portaria. Com os rádios, nos comunicamos com os monitores, e o aluno é chamado. Investimos, ainda, em mais câmeras de segurança. Vamos colocar um porteiro eletrônico na entrada, com vídeo, para conseguirmos ver quem acessa a escola. Conversamos com os alunos, para que tomem medidas de segurança, tenham cuidado, e com professores, para terem atenção redobrada. Já os representantes de editoras, atendemos somente com agendamento”. Rogério de Assunção Nobre – diretor do Colégio Coeducar

“Já tínhamos câmeras de segurança, investimos em mais, colocando na porta de entrada, nos muros, melhoramos o cabeamento, trocamos o interfone da porta. Já tínhamos uma empresa de segurança, e eles mantiveram uma pessoa na porta da escola. Recebemos a orientação do Estado para ficar atentos e observar a mochila dos alunos, manter a tranquilidade e o equilíbrio dentro da escola”. Emanuele Teixeira Machado – diretora da escola Januária Leal

“Há mais de 10 anos, foram instaladas câmeras de segurança no pátio, no refeitório e nos corredores da escola, e também alarme. Depois, colocamos portão eletrônico com campainha e câmera. A orientação que recebemos é para que mantenhamos o funcionamento escolar normal. Mudarmos o foco para atividades mais prazerosas abrangendo temas importantes, como o bullying e qualquer tipo de discriminação. Ainda, realizar observação minuciosa em todos os alunos acerca de seus comportamentos e atitudes; ter mais rigor na identificação das pessoas que adentram o ambiente escolar, sejam eles, familiares ou responsáveis pelas crianças. E contar com o apoio da Brigada Militar”. Greiciane Bevilaqua Lopes – Diretora da escola Cônego Ortiz

Violência escolar: um aprendizado multissetorial Débora Saldanha Freitas – Psicóloga Identificar a responsabilidade em relação à violência escolar é um ponto bastante complexo, tendo em vista que podemos encontrar vários fatores na origem do problema. Podemos começar falando nas redes sociais. Na falta de moderação (regulação), especialmente, no Brasil, onde algumas redes hospedam postagens que geram violência, medo e pânico de forma liberada, sem sofrer as devidas responsabilizações. Também é no território livre da internet que oportunistas e criminosos se aproveitam da falta de controle destas redes, alimentando ódio, intolerância e preconceito, como grupos que fazem apologia a racismo, nazismo, suicídio, pedofilia, entre outros. Estes grupos se valem da vulnerabilidade de muitos jovens para influenciá-los diretamente. E, a partir daí, podemos relacionar outra causa, que é a falta de supervisão da família em relação aos conteúdos e interesses que estes jovens estão buscando e participando na internet. É preciso supervisão e diálogo, conhecer os interesses dos filhos, aproximando-se deles. Outros motivos que podem aparecer como causa da violência escolar são o bullying, o cyberbullying, a cultura do cancelamento, situações que determinam, muitas vezes, sentimento forte de injustiça, baixa autoestima, podendo levar à revolta, ao desejo de vingança e, consequentemente, à violência. A escola também pode ser um espaço de reprodução do fenômeno da violência, caso não esteja atenta a determinados padrões de comportamento de seus alunos. Deverá prestar atenção nas sutilezas das relações entre os colegas, das aparentes brincadeiras, que, na verdade, não são brincadeiras, mas situações carregadas de preconceito e que geram sofrimento psíquico. Prestar atenção ao aluno com comportamento muito introvertido, que não interage e que, muitas vezes, silenciosamente, está sendo alvo de preconceito por parte dos colegas, entre tantas outras situações. Enquanto sociedade e enquanto usuários das redes sociais, devemos prestar atenção ao papel que estamos desempenhando ao compartilharmos informações que não verificamos a fonte, que não sabemos se é verdadeira, ao espalharmos pânico, ao entrarmos em debates e discussões infrutíferas, carregadas de palavras de ódio e de violência verbal. São situações como estas que acabam por dar visibilidade a quem tem a missão de espalhar terror, gerando mais violência. A violência doméstica, seja física, psicológica, sexual, também poderá influenciar diretamente crianças e adolescentes, que estarão mais vulneráveis e que, além de todo o sofrimento que passam e das consequências em suas vidas, poderão repetir a violência vivida em outros espaços, como na escola. Como cidadãos, somos também responsáveis quando não respeitamos as diferenças, o diferente e as minorias, quando reproduzimos o preconceito e a intolerância, banalizando a violência no dia a dia. Enfim, é preciso levar em conta estes e outros tantos fatores para falarmos em prevenção, para interrompermos o ciclo da violência escolar que tem avançado de forma veloz. É necessário somar esforços e termos consciência de que, agindo de forma isolada ficará mais difícil, que será através do diálogo e da parceria entre todos estes agentes da esfera pública e privada, da participação da família, da sociedade, das áreas da Educação, Saúde, Segurança é que conseguiremos resultados efetivos.

Foto: Imprensa Prefeitura