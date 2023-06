Feirinha na Coxilha São José é opção de passeio aos sábados

Por Tisa de Oliveira

A Coxilha São José, que fica as margens da RS 357, possui uma das paisagens mais lindas do município: o Vale dos Lanceiros. A região também tem o famoso Coqueiro, um mirante que é bastante procurado por aqueles que apreciam o pôr do sol; a decoração natalina na Capela, que atrai centenas de famílias no final de ano; e a Pedra Furada.

Quem passou pela estrada que liga Caçapava a Lavras do Sul, no sábado (24), pode prestigiar uma ação do grupo de moradores que promete virar atrativo. Uma feirinha familiar, com alimentos produzidos na localidade e um brechó beneficente, na beira da faixa.

Segundo Everton Rodrigues, presidente da Associação dos Moradores da Coxilha, a feira surgiu em uma conversa com a secretária de Agropecuária, Indústria e Comércio, Michele Mendes, sobre a necessidade de produtores e empreendedores locais comercializarem seus produtos.

“Somado a isso, o grupo de moradores entendeu que poderia aproveitar o potencial que a comunidade dispõe por ser privilegiada com trânsito constante, dando assim a devida visibilidade na divulgação da feira, que é destinada à comercialização de produtos dos moradores locais”, acrescenta.

Na feirinha da Coxilha, são oferecidas diversas gostosuras, como pães, bolachas, bolos, rapaduras, geleias, doces em calda, hortaliças e frutas, além de mudas de plantas e artesanato: tapetes, carteiras, chaveiros, porta papel higiênico e guardanapos. Produtores parceiros do Geoparque participaram da feira, expondo seus geoprodutos. Já o brechó foi realizado com a proposta de arrecadar dinheiro para a compra de cestas básicas.

As feiras familiares têm um papel importante na cooperação entre os agricultores, os consumidores e o Poder Público. Buscam a valorização do produtor e da produção agrícola local; mostram a importância da sua realização como forma de identidade; e fortalecem os laços entre os moradores da comunidade e os consumidores, pois são uma forma de resgatar o convívio social, que está se perdendo com o uso desenfreado da tecnologia.

A agricultura familiar ainda contribui para fomentar políticas públicas e gerar emprego e renda, e segue práticas sustentáveis, garantindo produtos diversificados, produzindo alimentos de qualidade e preservando a tradição cultural.

A feira da Coxilha será realizada todos os sábados. Então, para amanhã, uma excelente opção para quem não tem programação é fazer um mate, colocar a família e os pets no carro e ir prestigiar esta ação. Ainda dá para garantir as delícias do café da tarde.

Fotos: Tisa de Oliveira