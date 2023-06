PRF prende três mulheres por furto em loja de Caçapava

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde de quarta-feira, dia 07, na BR 392, em Santa Maria, três mulheres suspeitas de furtarem roupas de uma loja em Caçapava.

Segundo a PRF, em atividade de enfrentamento ao crime, os policiais abordaram um carro com placas de Santa Maria, em que estavam as três mulheres, todas naturais daquele município. A motorista, de 30 anos, possui antecedentes por furto de roupas, de ferramentas e de eletrodomésticos. As demais ocupantes do automóvel são irmãs, uma de 19 e outra 29 anos. A mais velha possui antecedentes por furto de roupas e de ferramentas, e a mais nova não possui antecedentes.

Ainda conforme a PRF, durante a fiscalização do veículo, foram encontradas várias roupas novas, com etiquetas de uma loja de Caçapava, e quando questionadas sobre a origem do material, as mulheres deram versões conflitantes aos policiais, que entraram em contato com a loja e descobriram que os produtos haviam sido furtados no início da tarde.

Também de acordo com a PRF, as quase 30 peças de roupa, avaliadas em aproximadamente R$ 3.200,00, foram reconhecidas pela gerente da loja. As três mulheres foram presas em flagrante por furto qualificado e encaminhadas à Polícia Judiciária. As roupas serão devolvidas à loja.

Foto: PRF/Divulgação