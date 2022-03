Projeto Obirin encerra atividades da primeira etapa no RS

No dia 12, participantes de Santa Maria, São Sepé e Caçapava, municípios contemplados pela iniciativa nesta etapa, marcaram presença em um encontro realizado na sede do 2° Núcleo do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul (CPERS), em Santa Maria.

Além de uma dinâmica com a artista Daiani Brum, mais de 20 mulheres participaram de atividades de integração e retomada de temáticas como autocuidado e saúde, empreendedorismo, trabalho coletivo, violência contra a mulher, entre outros trabalhados durante os últimos seis meses.

A presidente da Associação de Cultura e Arte Negra Ará Dudu, entidade que assina a realização do projeto no Estado, Carmen Lúcia Severo, fala sobre a satisfação de proporcionar oportunidades para mulheres nos tempos atuais.

-O projeto foi pensado com carinho. Notamos que as mulheres que queriam e precisavam, ficaram até o final do curso. E isso é extremamente importante, especialmente levando em consideração a situação econômica do país, que afeta principalmente a periferia. Então, um projeto de geração de trabalho e renda feito o Obirin é muito bom neste contexto – enfatiza Carmen.

No final do encontro, foram entregues tablets Multilaser para as participantes que tiveram mais de 75% de presença nas preleções. O aparelho deve possibilitar a continuidade das atividades, principalmente as ligadas à geração de renda, para essas mulheres fora do âmbito do projeto.

Com o resultado positivo da experiência, a Associação Ara Dudu já trabalha com a possibilidade da criação de uma nova etapa, na qual o raio de abrangência do Obirin será maior e outros municípios gaúchos serão contemplados.

O QUÊ É?

Obirin – Mulheres em rede mudando realidades é um projeto contemplado pelo programa de combate à violência contra a mulher do Magazine Luiza, com apoio operacional da Editora MOL e do Prosas. A iniciativa visava qualificar 50 mulheres participantes de grupos e entidades atuantes em três municípios da Região Central: Santa Maria, São Sepé e Caçapava do Sul.

Assessoria de Imprensa Obirin