Rotary Club Sentinela completa 30 anos

O Rotary Club Sentinela completou 30 anos de fundação na quarta-feira, dia 15. Apadrinhado pelo Rotary Club de Caçapava do Sul e pelo então governador Nelio Silveira Alves, foi o primeiro clube misto do Distrito 4780. Atualmente, conta com 17 associados representativos e dois honorários. Quatro de seus fundadores continuam ativos no clube: Neli Abascal, Lia Pereira, Rosa Lúcia Vivian e o honorário Otomar Vivian.

Desde sua fundação, todos os anos, o Rotary Club Sentinela participa de projetos da Fundação Rotária, e já contribuiu com aproximadamente US$ 40.000 em doações. Também contribui com recursos humanos para o desempenho de funções nas comissões Distritais e fora do Distrito, sendo que a rotariana Neli Lúcia Coradini Abascal foi a primeira governadora do Distrito 4780 no ano rotário 2000-01, e a terceira governadora do Brasil. Também a rotariana Lia Silvia Pereira foi governadora ano 2009-10.

Além de participar de programas da Fundação Rotária, diversas instituições locais já foram apoiadas em seus projetos.

Para comemorar o aniversário, o Clube receberá a visita do governador Luiz Carlos Emanuelli Vieira e Ana Lúcia, na próxima quarta-feira, dia 22, para um jantar festivo de posse de novos companheiros.

Texto: Ascom/Rotary Club Sentinela

Imagem: Divulgação