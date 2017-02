Um anjo em sua vida: após dois anos, Bruno recupera parte dos movimentos

A história de Bruno Santos da Rosa, 27 anos, que fraturou três vértebras em um acidente de carro na Semana Farroupilha de 2014, ganhou um novo capítulo e uma nova personagem.

O jovem foi notícia na Gazeta em 2015, quando revelou aos caçapavanos as dificuldades que enfrentava após perder os movimentos do pescoço para baixo no acidente na RS 357 (Caçapava/Lavras) que vitimou outro jovem e um cavalo.



Diferente daquela época, em que tinha dificuldades motoras, hoje, Bruno “consegue se virar sozinho”, diz a mãe Jane Santos da Rosa, enquanto o jovem faz hidroterapia na piscina da Acadêmia Kainágua.



– Logo após o acidente não conseguia fazer nada. Agora consegue se locomover por toda a casa. Prepara o que comer e também toma banho sozinho, fica em pé no corrimão. Avançou bastante, hoje meu filho é outra pessoa – conta feliz da vida.

Além da força de vontade de Bruno, por ter ganhado uma segunda chance de viver, o avanço na recuperação dos movimentos teve participação de familiares, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, mas também de uma pessoa que surgiu na história no momento mais difícil da vida, a namorada.



Mariângela Inácio da Rosa, 16 anos, há um ano e três meses mora com o jovem. Eles começaram a conversar pela internet e um dia ela resolveu visitá-lo, e começaram a namorar.



– Eu sabia o que ele estava passando, pensei em ajudá-lo, pois fiz curso de Auxiliar de Fisioterapia para cuidar de uma pessoa idosa, mas nos apaixonamos e hoje vivemos felizes- conta a namorada.



Perguntado se o amor ajudou no tratamento, Bruno, que é tímido, disse que sim e que a namorada foi um anjo que surgiu em sua vida.



A mãe concorda com o filho e agradece à Mariângela por ter ajudado na recuperação motora e psicológica do jovem.



– Ela foi um anjo que caiu do céu. Meu filho melhorou muito depois que começou a namorar. Hoje ele é feliz e parte se deve a presença dela na vida do Bruno – ressalta dona Jane.