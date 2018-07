Os últimos acontecimentos nas estradas – e com o clima que está fazendo – me levaram a recordar as férias de julho de meus tempos de estudante.

Como eram esperadas! Pudera, desde março ficávamos longe da família e dos agradinhos especiais que só ela sabe nos dar.

Na viagem, vínhamos cantando, e quantas vezes fomos aplaudidas pela Dona Frida Lang, que pedia bis para as cantigas mais populares! E os passageiros não reclamavam. Até gostavam!

Nossa Dinda nos dava umas guloseimas na despedida. Nunca se sabe, dizia. A viagem pode ser bem demorada. Quando chovia muito, o ônibus podia atolar, ser puxado por carro de bois ou empurrado pelos passageiros. Mas os bolinhos de arroz, as bolachinhas recheadas de figada nos confortavam. Nossos vizinhos de banco também lucravam.

A chegada era uma festa! Sempre alguma novidade no nosso quarto: colcha de chitão nova, colchões de palha de milho bem sacudidos e arejados pela mãe saudosa. E à mesa, o feijão da Marcina, as sobremesas nossas preferidas, doces de abóbora e de leite. Aos domingos, aquele creme tradicional da casa, com o doce do meio que deixávamos sempre por último, pelo prazer que nos dava. Era um creme com ovos, coberto de claras e, no meio, leite condensado de latinha, que era fervido durante duas horas no fogão a lenha para ficar daquela cor, amarronzado.

Que refeições bem animadas! Todos contando suas novidades, nos estudos, nas amizades, na vida fora de casa. Nós, manas, vindas de Cachoeira, bem tratadas pelos Dindos, mas o mano, coitado, parecia que voltava de um campo de concentração de tão magro. Era da Escola Agro-Técnica de Viamão, sem nenhum privilégio. Que felicidade naqueles reencontros.

A cidade se alegrava e aguardava os estudantes para os bailes da Chita, de S. João, da Pelúcia. Nos domingos, reuniões dançantes no Recreativo. E cinema do Mirandinha. Quando surgiu o Cine Lux, foi uma virada total. Os filmes não se interrompiam, nem ficavam para continuar no dia seguinte, como no velho cinema da Rua 7.

Lembro a balsa do Passo Seringa que tínhamos que atravessar. Ficava-se torcendo que ao chegar o ônibus à margem, ela estivesse do nosso lado, se não, tínhamos que esperar mais tempo.

Foi depois de formada e trabalhando como professora que tive a grata notícia: Dindo me enviou um postal com a foto da Ponte do Fandango recém inaugurada. Ele, que era um vanguardista, se entusiasmava com o progresso do país e do mundo.

E eu, que sonhava com a estrada de ferro chegando à Caçapava, agora estou sentindo que estamos retornando ao passado, mas sem nenhum romantismo. Sem estradas viáveis, faltando reparos nos buracos e pontes. Sem o trem-bala dos europeus, ou pelo menos os trens ingleses que Aghata Christie tão bem descrevia. Pontualíssimos!

Quanta coisa eu sonhei naqueles “anos dourados”. Onde foram parar os sonhos dos bandeirantes, a justiça de Rui Barbosa, a igualdade entre os homens, as promessas dos candidatos a nossos representantes, neste país que se dizia livre, soberano entre as nações …

E os direitos dos cidadãos, igualdade, liberdade… Pois agora, enquanto a polícia arromba as portas dos criminosos mais humildes, sem advogados de elite, os maiorais da política e da economia nacional, quando presos, recebem toda a regalia e a certeza de que serão soltos logo, logo, pelas falhas ou más interpretações da Justiça..

Onde foram parar nossos recursos – e fomos um país rico – para fazer o país crescer e ombrear-se com as demais nações do mundo? Nossos governantes e representantes o que têm feito por nós? Apenas enchem os próprios bolsos à custa de corrupção, de favorecer as empresas que desmatam nossas florestas, arruínam nosso solo com os agrotóxicos proibidos noutros países com mais juízo que nós. E comprometem nossa saúde com produtos adulterados. Tudo pelo lucro fácil.

E o nosso país aparece entre as demais nações como o mais violento, o menos favorecido em educação e saúde, o que apresenta maior risco nos negócios e o que menos cresce.

Ainda resta uma esperança: as eleições de 2018. Em nossas mãos a oportunidade de mudar, desbancando os políticos de carreira que se perpetuam no comando como uma dinastia maldita. Lutemos pela liberdade, igualdade, fraternidade, moralidade!

Anna Zoé Cavalheiro