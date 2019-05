Ainda sob a sensação do aconchego da família e das mensagens carinhosas, mimos dos netos e filhos, o Dia das Mães deste ano pareceu-me o mais comemorado dos últimos tempos.



As mensagens nas redes sociais pareceram-me tão criativas, e a televisão contribuiu mostrando exemplos de relacionamento de amor e dedicação entre mães e filhos que aqueceram os corações. E de mães que foram o único arrimo dos filhos. Quanta dedicação e renúncias.



Por alguns momentos, tristezas e frustrações foram esquecidas para dar lugar a gestos de gratidão por ter minha família e pelo milagre da maternidade que eu bendigo a cada momento, pelos filhos que me saíram melhor que a encomenda.



Minha netinha, como sempre acontece, foi a animadora da comemoração; com sua graça e criatividade que a cada ano mais nos surpreende e encanta.



Ela quer participar de todas as atividades. Ajudou a bater as claras e ralou a maçã para o pudim que eu estava preparando. Quanto aos “cartões” de mensagens para as mães da família, ela já os trouxe prontos, com seus desenhos e palavras, tudo feito por ela. Desenhando e pintando, ela descobriu que misturando o vermelho com o azul, dá roxo. É uma figurinha!



Mas eu penso nas criancinhas que não têm a família em volta para atendê-las. Que carecem de afetos, cuidados e proteção. Isso é tão comum hoje em dia! Imagino as crianças em abrigos, será que lhes sobra algum carinho?

Certo dia, uma vovó minha conhecida ia passando pela creche da netinha e ouviu um chorinho desconsolado. Teve a certeza de que era a sua mimosa. E entrou porta adentro, enfrentando a funcionária que queria barrar-lhe, e não deu outra. Encontrou a netinha em prantos sozinha numa sala. Será que as atendentes não são treinadas para fazerem valer suas sensibilidades?



E as crianças que nem escolinhas têm! Como é que sobrevivem?



Em vez de armar a população contra a violência, não seria mais acertado o governo investir na família e na educação?



Quem dera os “gurus” do Presidente acordem a tempo.