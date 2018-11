Na nossa capital, os jacarandás encheram-se de flores e atapetaram o chão, embelezando a cidade e preparando-se para posicionar-se na Praça da Alfândega, onde se realiza a 64ª Feira do Livro. Com dificuldades financeiras ou não, lá está ela, atrativa, conclamando os leitores adultos e infantis.



Este ano uma terceira mulher consecutiva é a sua Patronesse. Chama-se Maria Carpi, uma poetisa e escritora.

Além de belas poesias, ela nos legou um de seus filhos, também escritor, poeta, cronista, palestrante, o Fabrício Carpinejar. Seu último lançamento foi o livro “Cuide se seus Pais antes que seja tarde.”



Causou sensação também a vinda da mais famosa modelo Gisele Bündchen, a übermodel, que iniciou sua carreira aos 14 anos.



Agora ela nos traz não somente sua beleza e elegância como um livro de suas vivências, “Aprendizado”, que foi lançado na Livraria Cultura.



Uma cronista assim se expressou num de nossos cadernos de Domingo:



“Eu me preocupo com quem não lê. Livros são companhia, fuga, fantasia, miragem, poesia, amor e saudade.”

O livro é remédio contra a solidão, o tédio, a insônia, a falta de inspiração.



Há pessimistas que temem que o livro impresso em papel vá desaparecer aos poucos, dando lugar apenas aos virtuais.

Nada substituará o livro com que sempre convivemos, desde o “Queres Ler” de nossa alfabetização das décadas de 1930 e 40.



Tive a querida Dadá para me despertar por contos cheios de imaginação e detalhes.



A dona Carochinha, narrada por ela, atravessou gerações e veio vindo até meus filhos e netos.



Outro incentivador foi o meu Dindo. Ele assinou para mim o Almanaque do Tico-Tico. Aguardava sua chegada e me deliciava com os quadrinhos e textos da revista, que circulou até 1950.



Histórias do Mickey e do Gato Felix eram as preferidas.



Seguiram-se os clássicos da literatura infantil, as aventuras criadas por Monteiro Lobato, as “Reinações de Narizinho”, “As Caçadas de Pedrinho” e toda aquela gente tão real e querida do Sítio do Picapau Amarelo.



Hoje, se tenho algum vício, é o de ler e de ter sempre na mesa de cabeceira um exemplar, marcadinho, para ser lido após as orações da noite.



Pelo jeito minha bisneta Rosa vai pelo mesmo caminho, porque aos dois aninhos decora as historinhas de sua pequena biblioteca.

Maria Augusta S. Alves