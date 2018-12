Uma festa em que todos são convidados e recebem presentes, esta é o Natal. Tudo porque um Menino nasceu em Belém e veio para salvar a Humanidade. Ele foi e será sempre o nosso aniversariante especial.



Aqui na cidade somos, no geral, cidadãos de classe média, aquela que igual às novelas é a que sabe melhor curtir a vida em família. Por isso nossa consciência do valor desta data é mais profunda do que a das elites enclausuradas em suas mansões, onde não há o mesmo aconchego.



Queremos todos os nossos queridos à nossa volta. Filhos, noras, netos, irmãos e sobrinhos abraçando-se emocionados pelos sentimentos de amor e de união que nos anima.



A festa começa antes, nos preparativos da casa, da confraternização e na escolha dos presentes. É a hora de abrir a bolsa para dar prazer às pessoas queridas. Dá gosto encontrar aquele objeto que temos a certeza vai-lhe agradar. É a cara dele…



É quando recordações de outros Natais nos acodem com frequência. Quando lembramos até dos presentes que recebemos na infância e mais nos tocaram. Lembro particularmente ter ganho da madrinha uma caixa de lápis de cor tamanho grande. Até então eu só ganhava das pequenas, e o apontador logo consumia as pontas.



É quando lembramos das famílias carentes, dos filhos abandonados, das crianças sem brinquedos e sem infância.

Mas as almas caridosas se enternecem e promovem campanhas para que toda criança tenha motivos para sorrir nesta data. E que as famílias necessitadas recebam gêneros alimentícios e outros brindes para sua comemoração de Natal.



Os tristes, os solitários que não gostam da grande festa, esqueceriam sua amargura se abrissem seu coração e entrassem nessa onda de solidariedade, participando das campanhas humanitárias. E procurassem levar alegria a outros também sós, abrindo sua casa para confraternizarem juntos.



Como dizia S. Francisco, “é melhor dar que receber, consolar que ser consolado, amar que ser amado…”

Feliz Natal! Que todos se sintam crianças e participem do encantamento dos pequenos com seus brinquedos.

Anna Zoé Cavalheiro