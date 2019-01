A cena foi linda!

A menina entrou na minha sala e deparou-se com o presépio armado sob o pinheirinho de Natal.

Não se conteve, esticou a mãozinha e pegou o minúsculo Menino Jesus, que repousava no bercinho de palhas, improvisado. Expliquei-lhe que Ele gostaria mais de estar junto de seu papai e sua mamãe. Ela compreendeu e o devolveu ao seu lugar.



Ficou atenta aos outros personagens e me pareceu que simpatizou em especial com o pastor.

Alguém, tentando alegrar mais aqueles símbolos, acendeu as fartas e coloridas luzinhas da árvore. Clareou tudo, de repente.



Ela mostrou seu desagrado e pediu com delicadeza:

– Apaga estas luzes! Deixa o Menino dormir tranquilo.

Sensibilidade de uma criança de dois aninhos, a minha bisneta Rosa.



Outra cena que nos comoveu até as lágrimas: O Natal na Coxilha de São José.

Sentimos ali o verdadeiro sentido desta data tão santa. Todo o esforço, a arte, a solidariedade notavam-se naquelas luzes, nas imagens, no túnel iluminado que antecede a entrada da bucólica capela do padroeiro daquela região.

Estava com minhas duas filhas e a neta, e, ao ouvir a Ave-Maria pelos alto-falantes, nos abraçamos e vivemos, por instantes, o Natal do Menino Jesus.



Não sei de quem foi a iniciativa de fazer da Coxilha de São José a bela representação daquela manjedoura de mais de dois mil anos, que recebeu com humildade o Salvador do mundo. Nada sei das comissões, da organização e nem quem foi o artista que esculpiu em luzes a Nossa Senhora Aparecida ou o São José com Jesus no colo.

Tenho certeza, porém, de que foi a união e devoção do povo daquela comunidade que ergueu a obra natalina, tão linda.



Ali está o verdadeiro espírito de Natal. Mãos fraternas se unindo, corações batendo no mesmo compasso, determinação e ousadia.



Não precisamos ir a Gramado para preencher a alma e a mente com as belezas que atraem tanta gente, de todas as regiões do Brasil.



O que vale é o significado desta data tão abençoada.

E isso sentimos na simplicidade deste pedacinho de Caçapava, cheio de fé, que nos deu a maior lição de amor.

Maria Augusta Silveira Alves