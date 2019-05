Sempre desejo que no dia em que completo mais um ano, desta já longa vida, meus filhos estejam juntos comigo.

Muitas vezes há empecilhos para que isto se realize. Ou o filho tem audiências, ou as filhas compromissos inadiáveis. Claro, que sempre um dos três representa os demais e o “chazinho” fica adiado para um futuro encontro.

Desta vez foi diferente e inesperado. Eles me resgataram de Caçapava nos primeiros dias de maio. Não me achava bem de saúde. Enfraquecida, sem a força que me move a dirigir minha casa, pagar e receber continhas, dar meus passos por nossas ruas.

Consultas, tratamentos e uma dolorosa preparação para um procedimento me derrubaram bem na véspera do dia 15.

E, na meia-noite deste, eu já bem consciente e acomodada tive os três amores “empoleirados” na minha cama me amparando e mimando.

Fernando veio da Cavalhada à Boa Vista, acho que de jato, ou nas modernas patinetes elétricas. As meninas, Denise já pernoitava comigo e a vizinha Liège surgiu num halo de luz. A Neusa cuidando dos mínimos detalhes.

E a aniversariante, aos poucos, foi sentindo o calor daquele amor, foi aquecendo mãos e pés e já sorrindo e os acalmando pensou:

-Como sou amada!

Como sempre estes filhos, que me trouxeram netos e uma bisnetinha, só me deram provas deste amor, desta ternura e o maior orgulho de ser mãe.

Observação

Obrigada pelos abraços,

telefonemas e mensagens

carinhosas pela data.