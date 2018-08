A capital Fortaleza daqueles anos oitenta não tinha o Mercadão de três ou quatro andares de hoje, mas as numerosas tendas, separadas por cortinas, que eram dispostas em sentido horizontal e vertical. Um verdadeiro labirinto de perdição por seus artigos tentadores.



Toalhas de richelieu, guardanapos de linho, blusas bordadas, vestidos, shorts com bainhas abertas, robes, tudo.

Um dia já cansadíssima resolvi voltar ao hotel. Mas onde a saída? Totalmente perdida procurava uma deixa, quando de cima de uma tenda ouvi uma voz:



-Descanse madame.



E me atirou um banquinho, no qual sentei feliz da vida. Mas aí ele me atirou também mocassim de couro cru, todo fofinho e ordenou que eu colocasse. Não discuti, enfiei nos pés aquela delícia, paguei e saí atrás de um ar livre naquele labirinto.



Nas conversas em grupo depois contei esta aventura e foi, então, que o Carlos Cassel confessou:



-Comigo aconteceu a mesma coisa, só que o homem, que parecia o cuco de um relógio, me vendeu. Sabem o que? Uma ratoeira.



Até hoje rimos desses percalços e das gafes que cometíamos durante o dia.



Um fusca taxi pegou fogo no banco traseiro, com quatro de nós a bordo e eu fui a última a descer.



As compras, que vinham desde a Zona Franca de Manaus se avolumaram somadas aos artesanatos das outras cidades.



Numa tarde quente, o chefe da excursão, o Nélio, fez pacotes muito bem feitos dessas mercadorias e enviou via terrestre para Caçapava. Lembro que o João Ernesto queria ajudá-lo, mas estava com um dos braços numa tipoia.

Decolamos para outras belas capitais. Natal, hospedados no então renomado Hotel Reis Magos, com seu parque onde pavões exibiam seus coloridos leques.



Na praia de Ponta Negra, conhecemos o famoso Morro do Careca, de areias brancas que servem de tobogã aos jovens. Lindas e deslumbrantes praias, clima bom e muito sol.



Fomos à Barreira do Inferno-Base de lançamentos de Foguetes. Admiramos o maior cajueiro do mundo, com 7.300m2 de área.



Por um dia conhecemos a bela João Pessoa, que possui o culto do verde, numa terra ensolarada.



Fomos na Ponta dos Seixos- a parte mais oriental das Américas (Dakar fica numa reta). Um dos melhores almoços foi no chamado “Buraco da Gya” entre Recife e João Pessoa, que percorremos numa van.



Ali a caninha e o abacaxi eram grátis, ofertas da casa. Um caranguejo enorme segurava o copo com bebidas no bico e servia aos frequentadores.



Resumindo nossa peregrinação: tivemos a felicidade de conhecer Olinda e Recife. Lá, então, a praia de Boa Viagem era livre de tubarões.



O velho Forte da Ilha de Itamaracá e seus coqueiros sem fim jamais saíram de minha retina, pela sua beleza.

Os anos passaram. Nélio, João Ernesto, João Haag e seu Cassol voaram, desta vez para outras plagas.



Nós, os sobreviventes, trazemos no coração o companheirismo, a alegria e as novas experiências desta “Viagem Inesquecível”.

Maria Augusta S. Alves