A Copa do Mundo na Rússia foi considerada uma das melhores dos últimos tempos. Tanto pela organização como pela receptividade do povo com os visitantes.



Ficará indelével na memória de todos. Aprendemos muito acompanhando estes eventos mundiais. Não só futebol, mas também lições de geografia e história dos países competidores.



A França, bicampeã, já é bastante conhecida e divulgada. Já a Croácia, também vitoriosa por sua garra e patriotismo, era praticamente desconhecida da maioria.



Houve, então, uma repentina curiosidade por este pequeno país de apenas quatro milhões e pouco de habitantes, situado no sudeste da Europa. Sua capital, cidades principais e belezas naturais nos foram mostradas pela TV e jornais.



Logo será mais um pólo de turismo. Assim como o Uruguai, nosso vizinho, que também pequeno, recebe milhões de turistas anualmente.



E o nosso Brasil? Com seu potencial em tamanho, diversidade de suas regiões, com o folclore, usos e costumes numa poderosa e bela natureza?



Quantos compatriotas gastam milhares de dólares em compras em Miami, temporadas no Caribe, Havaí, Austrália, e desconhecem totalmente seu próprio país. É claro que são viagens maravilhosas como também tours pela velha Europa.



Mas asseguro que temos muito com que nos encantar neste Brasil verde-amarelo.

Digo com propriedade, pois em agosto de 1985 resolvemos conhecer e desbravar o norte e o nordeste do país.



Formamos um grupo com cinco casais e o seu Cassol, viúvo na ocasião. Era chefiado pelo meu marido, o Nélio, que se encarregou de toda a difícil logística, como passagens integradas, horários, reserva de hotéis e permanência em cada capital. Foi apelidado pelos companheiros de Jacques Cousteau.



Os demais casais eram: João Haag e Terezinha, Carlos Cassel e Lourdes, João Ernesto e Madalena e Nelson e Berenice, de Rio Pardo, e mais eu e o Nélio.



Começamos por Manaus. Lembro que quando sobrevoávamos a imensa floresta amazônica, eu chorei. Tanto ouvira falar, tanto ensinara a meus alunos e agora a via ao vivo e a cores!



Lá conhecemos a cidade, o seu magnífico teatro do tempo áureo da borracha, a zona livre de compras. As palafitas, casas flutuantes balançando-se ao sabor das águas.



E a imponência das selvas! “As selvas te deram nas noites seus ritmos bárbaros”. Índios, animais estranhos, árvores gigantescas e o encontro das águas dos rios Negro e Solimões.



O mais fascinante: um passeio de canoa pelos braços do grande rio Amazonas, ora nos igarapés, ora na largura imensa entre suas margens. Três horas de encantamento.

Depois, o restaurante flutuante que nos acolheu e matou nossa fome com peixes, arroz e frutas exóticas.

As caldeiradas oferecidas em plena rua, que fizeram a delícia dos mais audaciosos. Foi difícil deixar Manaus, onde até os motoristas de táxis ficaram nossos amigos.

Rumamos para Belém, sacudidos por uma inesperada tempestade tropical em pleno vôo.

João Haag, preocupado com uma camisa que esquecera no hotel. Terezinha, cansada com as queixas, lhe respondeu:

– João, se vamos morrer, por que ainda queres a camisa?

Felizmente chegamos sãos e salvos a uma Belém calorenta e arborizada com altas mangueiras.



Por Maria Augusta S. Alves

Obs. Continuaremos desbravando este Brasil na minha próxima coluna.