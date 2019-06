Um Olhar para a Vida – Venturas e Desventuras de Veraneios – Maria Augusta Silveira Alves

Nossa família adorava praia. Começava a esquentar e já fazíamos planos para uma temporada à beira mar.

Pesquisávamos nos jornais, porque não havia internet e suas facilidades. Certa vez, encontramos nos classificados do Correio do Povo uma oferta, que parecia nos servir. Era em Tramandaí, uma simpática casinha pintada de azul, uma área na frente. Preço bom. O proprietário falou direto conosco. Explicou que era na zona nobre, no centro, bem perto de tudo. Mais e mais conversas, fechamos o negócio.

Nélio, eu, Denise, Fernando e Liège, de malas e sacolas, rumamos para o Atlântico.

Dizia também o dono, que além de três quartos, ainda teria acomodação para mais gente. Dei até licença para a Denise convidar seu namorado José Luiz e mais duas de suas irmãs para um fim de semana conosco.

Chegada triunfante na bela Tramandaí. Mas onde se localizava a tal casinha azul?

Cansados a procuramos por aquelas bonitas avenidas, até que um velho morador nos indicou uma ruazinha estreita, zona de pescadores, bem à beira do rio.

A euforia foi despencando.

O proprietário nos esperava com as chaves na mão e não deixava ninguém falar:

Seu Crefisul, aqui o senhor vai ter tudo. Podem comer fora, nesta área e tem lugar pra estes gurizinhos (incluindo a Lili de cabelinhos curtos e boné) podem até pescar no fundo do pátio.

Boquiabertos, fomos penetrando no imóvel. Uma salinha, o quarto do casal com um abajur lilás, que motivou o comentário jocoso do Fernando adolescente: incentivo fiscal!

Depois outro quarto com duas caminhas e um terceiro com um desgastado beliche e um monte de colchões empilhados.

Quando ficamos sós na nova aquisição desatamos a rir. Talvez de nervosos.

Eu apaziguei e disse-lhes que se erramos na escolha, devíamos assim mesmo aproveitar as belezas da praia e dos passeios.

Na calçada da frente tinha um mercadinho. Denise encarregou-se de comprar algumas coisas ali. Nada incentivada pelo comerciante, que botava defeito em tudo: estas batatas já estão brotadas, as cenouras? Muito rijas.

-E o senhor teria gelo? Estão derretendo, moça. E apertava as pedras com as mãos para demonstrar.

Ao lado da casa havia uma modesta pousada. Não sei se de operários ou estudantes.

Logo que chegou meu futuro genro na época, lavou e deixou seus chinelos secando no pátio. Quando foi recolhê-los não os encontrou mais.

Ai ele muito gozador, exclamava bem alto: os chinelos que meu avô me deu! Devolvam por cima do muro.

Foram quinze dias, mal acomodados, entretanto o bom humor imperou na maior parte do tempo e o sol e o mar bonzinhos nos deram a compensação.