A palavra do momento é Renovação. Não importa de que lado estávamos, nas urnas, agora é aceitar a vontade da maioria e esperar pelo melhor.



Quem assistiu à posse do novo Presidente, pode apreciar a perfeição do espetáculo, programado item por item e executado bem como o planejado. E o discurso da 1ª Dama, que foi uma bela surpresa.



Dentro das proporções, teve a beleza dos desfiles reais nas cerimônias de coroação européias.



Mas o que também chamou a atenção foi ver tanta cara nova assumindo os cargos mais importantes do governo. Aqueles que conhecíamos nos últimos anos, até pela voz, não se encontravam entre eles. Uma profunda renovação, que esperamos seja o que desejamos para o Brasil: união de esforços, ideias salvadoras para a nossa economia, leis justas que visem a igualdade dos cidadãos e seus direitos – e também deveres – medidas antiviolência e corrupção, planos de educação que visem à formação dos educandos, tanto para a vida quanto para a profissão. E a saúde, meu Deus, como precisa melhorar, investir recursos, promover a qualidade no atendimento aos pacientes, formar profissionais vocacionados e dispostos à missão de salvar vidas e prevenir doenças…



Neste calorão que estamos sofrendo, como as sombras das árvores são cobiçadas! E nossa cidade tem tão poucas, é de fato uma clareira.



Minha trepadeira florida cresceu mais ainda nesta estação, e os beija-flores dão um espetáculo sugando suas flores em forma de cálice. Dá gosto apreciá-los. a qualquer hora do dia escaldante.



Ah, o meio ambiente, nossas riquezas naturais tão ameaçadas! Que os legisladores tenham a sabedoria de protegê-las com leis justas e apropriadas, e o Ministro da Justiça obrigue a respeitá-las.



E as drogas, meu Deus. Enquanto houver compradores, os traficantes continuarão agindo, aterrorizando moradores de favelas, aliciando seus jovens para o bando, matando-se todo o dia com toda a crueldade e continuando seus crimes mesmo dentro dos presídios.



Os festejos do raiar de 2019 foram reuniões animadas de famílias, laços estreitando-se, carinhos compartilhados. Todos se desejando as melhores alegrias do mundo.



Soube de um senhor que foi acertar as contas com o vizinho por ofensas passadas. “Vamos começar o ano com ficha limpa”, e os dois apertaram-se as mãos.



O que nos tem salvado das tristezas e falta de estímulo é o amor, a família unida, a paz, a solidariedade e o desejo de ajudar. Nossos amigos são um bálsamo para nossas feridas, motivos de alegrar-nos e compartilhar de todos os momentos.



E as criancinhas, que graças! Que elas alcancem na sua vida a transformação que esperamos, um mundo novo como Deus o planejou para que nele fôssemos felizes e abençoados, fazendo o bem e espalhando a esperança.



Feliz 2019 aos nossos queridos leitores e suas famílias, às pessoas de nosso dia a dia, ao povo desta terra, ao nosso Estado e a todo o Brasil imenso e gentil. E ao mundo.



Paz na Terra aos homens de boa vontade!

Anna Zoé Cavalheiro