A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) torna pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo Específico para ingresso de estudantes indígenas aldeados ou moradores das comunidades remanescentes de quilombolas do território nacional. O ingresso dos estudantes selecionados será no primeiro semestre letivo de 2019.

O processo seletivo é constituído de uma prova de Redação, na modalidade dissertativa, prevista para ser aplicada no dia 25 de novembro. As inscrições são online e iniciam nessa sexta-feira, 28 de setembro, e seguem até 14 de novembro.



Destinadas a indígenas aldeados, há vagas nos cursos de Pedagogia, História (Campus Jaguarão), Direito, Administração (Campus Santana do Livramento), Enfermagem, Farmácia, Educação Física e Medicina Veterinária (Campus Uruguaiana).

Para moradores das comunidades remanescentes de quilombolas, as vagas são nos cursos de Letras – Português, Música (Campus Bagé), Educação no Campus (Campus Dom Pedrito), Pedagogia, Produção Cultural, História (Campus Jaguarão), Ciências Humanas, Ciências Sociais – Ciência Política (São Borja), e Medicina Veterinária (Campus Uruguaiana).

Para participar, o candidato deve observar as regras e o cronograma do Edital 340/2018 e realizar sua inscrição online. Os detalhes podem ser encontrados na página da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd).