Unipampa concede seu primeiro título de Doutor Honoris Causa ao ex-presidente do Uruguai

No dia 21 de novembro, como atividade do 9º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (Siepe), a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) outorga seu primeiro título de Doutor Honoris Causa em uma solenidade oficial que reúne a comunidade acadêmica e lideranças da área da educação do âmbito municipal, estadual e federal.

O agraciado é o ex-presidente e atual senador do Uruguai, José Alberto Mujica Cordano, que recebe tal honraria em reconhecimento por sua atuação em prol da educação, pela promoção dos direitos humanos, da justiça social, dos valores democráticos e pelo melhor entendimento entre os povos. A escolha de “Pepe Mujica”, como o estadista é conhecido, foi apreciada e aprovada pelo Conselho Universitário da Unipampa (Consuni), em março de 2016.

A solenidade de entrega do Título Doutor Honoris Causa inicia às 15h (horário oficial de Brasília) no Solar Dom Pedro, salão Armour, em Santana do Livramento. A cerimônia será aberta ao público, sendo a capacidade máxima de público limitada ao tamanho do espaço físico. O evento também será transmitido em telões, em locais a serem divulgados pela organização do evento.

O título, que em português quer dizer “por causa da honra”, é a mais alta distinção honorífica que pode ser concedida por uma instituição de ensino. Segundo o reitor da Unipampa, Marco Antonio Fontoura Hansen, “ter o Mujica como Doutor Honoris Causa da Unipampa é motivo de muito orgulho para instituição, principalmente por sua atuação frente a educação. Através dessa outorga, também estabelecemos relações de disseminar o nome da Unipampa, dada visibilidade nacional e internacional do Mujica na defesa das causas educacionais e sociais”.

A Unipampa é a primeira universidade brasileira a conceder o título de Doutor Honoris Causa a Pepe Mujica. Na América Latina, ele já foi agraciado com tal honraria em quatro instituições educacionais: Universidade de Buenos Aires (Argentina), Universidade Nacional de La Plata (Argentina), Universidade Nacional de Lanús (Argentina) e Universidade Autônoma de Santo Domingo (Repúplica Dominicana).

Saiba mais sobre o agraciado

Natural de Montevidéu, capital do Uruguai, José Alberto Mujica Cordano, o Pepe Mujica, completou 82 anos em 20 de maio. Quando jovem, participou de diversas atividades políticas que reivindicavam salários dignos e melhoria das condições de vida e trabalho dos operários que residiam em seu bairro, Paso de la Arena.

Sempre esteve envolvido com as causas relacionadas à emancipação das classes trabalhadoras, elegendo-se deputado por Montevidéu em 1994 e senador da República em 1999. Tornou-se Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca entre 2005 a 2008. A mesma coligação o elegeu Presidente da República, tomando posse em 1º de março de 2012. Atualmente, exerce o cargo político de senador, com mandato até 2019.

Por Emanuelle Tronco Bueno / ACS Unipampa