Começam nessa semana as inscrições para os programas de pós-graduação da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Ao todo, são ofertadas 270 vagas em 12 cursos de mestrado e três cursos de doutorado. Os processos seletivos destinam-se ao ingresso no primeiro semestre de 2019. As informações e atualizações sobre os editais podem ser acompanhadas pelo site da Coordenadoria de Pós-Graduação.

Confira a oferta por campus

Processo Seletivo de Ingresso Discente – 1º semestre/2019

Campus Alegrete

Mestrado Acadêmico em Engenharias

Período de inscrições: 17 de setembro até às 17h do dia 05 de outubro

Vagas: 21

Edital: 325/2018

Demais documentos e etapas do processo seletivo podem ser acessados aqui .

Campus Bagé

Mestrado Profissional em Ensino de Línguas

Período de inscrições: 03 a 17 de setembro

Vagas: 15

Edital: 299/2018

Demais documentos e etapas do processo seletivo podem ser acessados aqui .

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências

Período de inscrições: 17 de setembro até às 17 horas do dia 16 de outubro

Vagas: 23

Edital: 328/2018

Demais documentos e etapas do processo seletivo podem ser acessados aqui .

Mestrado Acadêmico em Computação Aplicada

Período de inscrições: 01 de outubro até às 17h do dia 22 de novembro

Vagas: 10

Edital: 327/2018

Demais documentos e etapas do processo seletivo podem ser acessados aqui .

Campus Caçapava do Sul

Mestrado Profissional em Matemática

Período de inscrições: 01/08 a 17/09 no link e de 31/08 a 21/09 no Sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais – GURI, da UNIPAMPA, disponível no link.

ATENÇÃO: Conforme item 1.4 do Edital 302/2018 o candidato deve efetuar a sua inscrição em ambos os sites indicados, e sua inscrição não será homologada caso se inscreva em somente um dos sistemas.

Vagas: 10

Edital: 302/2018

Demais documentos e etapas do processo seletivo podem ser acessados aqui .

Mestrado Profissional em Tecnologia Mineral

Período de inscrições: 17 de setembro até às 17h do dia 05 de outubro

Vagas: 24

Edital: 323/2018

Demais documentos e etapas do processo seletivo podem ser acessados aqui .

Campus Santana do Livramento

Mestrado Acadêmico em Administração

Período de inscrições: 08 a 29 de outubro

Vagas: 15

Edital: 324/2018

Demais documentos e etapas do processo seletivo podem ser acessados aqui .

Campus São Borja

Mestrado Profissional em Comunicação e Indústria Criativa

Período de inscrições: 17 de setembro a 05 de outubro

Vagas: 12 vagas

Edital: 331/2018

Demais documentos e etapas do processo seletivo podem ser acessados aqui .

Mestrado Profissional em Políticas Públicas

Período de inscrições: 17 de setembro até às 17 h do dia 05 de outubro

Vagas: 15 vagas

Edital: 333/2018

Demais documentos e etapas do processo seletivo podem ser acessados aqui .

Campus São Gabriel

Mestrado e Doutorado Acadêmico em Ciências Biológicas

Período de inscrições: 17 de setembro até às 17 horas do dia 05 de outubro

Vagas: Mestrado – 24 vagas

Doutorado – 14 vagas

Edital: 330/2018

Demais documentos e etapas do processo seletivo podem ser acessados aqui .

Campus Uruguaiana

Mestrado e Doutorado Acadêmico em Bioquímica

Período de inscrições: 01 a 31 de outubro

Vagas: Mestrado – 18 vagas

Doutorado – 11 vagas

Edital: 326/2018

Demais documentos e etapas do processo seletivo podem ser acessados aqui .

Mestrado Acadêmico em Ciência Animal

Período de inscrições: 17 de setembro a 05 de outubro

Vagas: 28

Edital: 334/2018

Demais documentos e etapas do processo seletivo podem ser acessados aqui .

Mestrado Acadêmico em Ciências Farmacêuticas

Período de inscrições: 05 de novembro a 02 de dezembro

Vagas: 14

Edital: 329/2018

Demais documentos e etapas do processo seletivo podem ser acessados aqui .

Mestrado Acadêmico em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde

Período de inscrições: 01 a 26 de outubro

Vagas: 13

Edital: 332/2018

Demais documentos e etapas do processo seletivo podem ser acessados aqui .

Doutorado Acadêmico em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde

Período de inscrições: 01 a 26 de outubro

Vagas: 03

Edital: 322/2018