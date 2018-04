Material busca promover uma comunicação institucional mais transparente e participativa

O GMS, primeiro “Guia deMídias Sociais: redação, conteúdo e linguagem” da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), está disponível para download. Em formato de livro digital, o material tem o objetivo de promover uma comunicação mais transparente e participativa. O GMS faz parte de um projeto desenvolvido durante um ano pela Assessoria de Comunicação Social (ACS) em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa (Ppgcic) da instituição, do Campus São Borja. Embora seja desenvolvido para a Unipampa, o material também visa contribuir com profissionais e estudantes da área.

Em 69 páginas, a obra aborda questões relativas à redação de notícias, à grafia de palavras e a orientações quanto ao estilo de comunicação e tipos de conteúdo. Para a construção do GMS, foi realizada pesquisa nas mídias sociais da Unipampa. A análise considerou as produções jornalísticas, o público que acessa e consome os conteúdos que a Unipampa compartilha, os assuntos publicados e o grau de envolvimento dos usuários em relação a cada temática. Os dados coletados permitiram elencar os erros e as dúvidas comuns nos textos jornalísticos da Unipampa, mapear o interesse público de cada conteúdo e o perfil do usuário das mídias sociais da instituição.

A partir dos resultados da pesquisa, também se identificou um alto índice de envolvimento com os conteúdos em formato de vídeo. Por isso, o GMS também desencadeou a criação de programas para o Youtube com descrição e periodicidade definidas. Os produtos em vídeo foram idealizados pela jornalista, Emanuelle Bueno, pelo programador visual, Luan Zubaran, e pelo técnico audiovisual, Ronaldo Estevam. Segundo o coordenador da ACS, Eduardo Martinez, o projeto é resultado de uma gestão participativa e colaborativa, que valoriza a iniciativa individual orientada pelo coletivo. “Assim, cada profissional pensa a sua área a partir das necessidades e vulnerabilidades institucionais percebidas, busca e propõe soluções como o GMS”, diz.

O Guia de MídiasSociais faz parte de um projeto de autoria da jornalista da instituição, Emanuelle Bueno, com orientação da professora do Ppgcic, Renata Coutinho. O diferencial do material é a aliar teoria, pesquisa e prática, produzindo um conteúdo embasado em dados concretos. De acordo com a professora, o projeto foi concebido para servir como um guia de referência para a produção de conteúdo comunicacional da universidade nas mídias sociais, podendo vir a contribuir para o estabelecimento de um relacionamento mais próximo e transparente com os diversos públicos da instituição, seja na prestação de contas à comunidade ou na difusão do conhecimento produzido. “Levando em consideração que o trabalho dos profissionais de comunicação ocorre com o objetivo de dar visibilidade às ações desenvolvidas por uma determinada instituição, de modo a contribuir para a consolidação de sua identidade e do propósito de sua existência, penso que o eBook atende a uma necessidade importante ao propor: a sistematização de algumas orientações práticas aos profissionais que trabalham diretamente com as mídias sociais e a criação de novos conteúdos comunicativos”, ressaltou Renata.

O “Guia de MídiasSociais Unipampa: redação, conteúdo e linguagem” está disponível para consulta no site da Unipampa e pode ser baixado de forma gratuita. Sugestões e dúvidas sobre a obra podem ser enviadas para o e-mail acs@unipampa.edu.br