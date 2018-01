Unipampa oferta 3.180 vagas para 64 cursos de graduação

As inscrições começam no dia 29 de janeiro pelo site do Sisu

Você fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017? Se sua resposta foi sim, é a vez de decidir o seu curso de graduação. A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) tem 64 opções para você escolher em dez cidades do Rio Grande do Sul.

Para concorrer às 3.180 vagas ofertadas, os candidatos deverão fazer a inscrição no site do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC), no período de 29 de janeiro a 01 de fevereiro de 2018. No momento da inscrição, os candidatos poderão indicar dois cursos de interesse. O resultado da Chamada Regular será divulgado na página do Sisu no dia 02 de fevereiro. As matrículas deverão ser feitas na Secretaria Acadêmica do campus que oferece a graduação, entre os dias 05 e 07 de fevereiro de 2018.

No período de 02 a 07 de fevereiro, os candidatos que não foram selecionados na Chamada Regular poderão participar da Lista de Espera. Para que o nome conste nesta lista, o candidato deverá confirmar por meio do site do Sisu o interesse em concorrer às vagas. Para a Lista de Espera, o candidato somente poderá indicar o curso correspondente a sua primeira opção. Quem já foi selecionado para a sua primeira opção de curso na Chamada Regular do Sisu, não poderá participar da Lista de Espera.

Para saber quais são os cursos com oferta de vagas, os campi, os turnos das aulas, semestres de ingresso e número de vagas, consulte o Termo de Adesão da Unipampa ao Sisu. No documento também constam o número de vagas reservadas pela Lei nº 12.711/2012 e pelas ações afirmativas da Unipampa, os pesos e as notas mínimas estabelecidas pela Universidade para cada uma das provas do Enem em cada curso e os documentos para a realização da matrícula dos estudantes selecionados.

Edital nº 351/2017 – Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – Processo Seletivo 2018