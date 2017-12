Polícia Civil e PRF recuperam veículo roubado

Caminhonete foi encontrado na altura do quilômetro 503, na BR 153

A Polícia Civil, através das Delegacias de Combate aos Crimes Rurais e Abigeato – DECRAB e da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas – DEFREC de Bagé, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, recuperaram uma caminhonete Nissan/Frontier, que havia sido roubada e utilizava placas de Santa Catarina.

Na tarde de terça-feira, dia 05, os policiais civis realizaram diligências no interior de Caçapava para identificar os suspeitos de roubos contra motoristas na BR 153.

O veículo foi encontrado próximo ao quilômetro 503, com placas e sinais de identificação adulterados (clonados), além de “miguelitos” no interior do automóvel. O veículo foi recolhido e será encaminhado para perícia.

As investigações prosseguem pois há suspeita de que os tripulantes da camionete estão envolvidos em recentes roubos de motoristas e de cargas na região.



Fonte e foto: Polícia Civil