Venda de produtos doados era prática antiga na Assistência Social, diz secretária

Prédio onde funciona a Secretaria de Assistência Social de Caçapava

(Foto: Arquivo)

A Prefeitura de Caçapava do Sul abriu sindicância para apurar a venda de produtos doados pela Receita Federal à secretária de Assistência Social de Caçapava do Sul, após denúncia, A secretária de Assistência Social Maria Tereza de Macedo, se afastou do cargo para não atrapalhar as investigações.

A secretária disse que parte dos produtos foi vendida para arrecadar dinheiro que foi usado em despesas emergenciais, como a compra de medicamentos e de passagens, que seriam doados para pessoas pobres.

Em entrevista ao G1, Maria Tereza alegou que fez isso por orientação de servidores mais antigos que afirmaram que a prática era comum na secretaria. Foram comercializados 15 brinquedos, que foram vendidos de R$ 5 até R$ 75, 4 ventiladores de R$ 60 cada, e 7 camisetas de R$ 25 cada. Os produtos foram vendidos para usuários da Assistência Social e familiares de funcionários.



