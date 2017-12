Vendaval em parte do RS deixa uma morte e alguns feridos

Uma morte e alguns feridos foi o resultado das fortes rajadas de vento, chuvas e queda de granizo que atingiram locais pontuais do estado nesta manhã de domingo (17). A situação mais grave foi no município de Esteio, onde fortes ventos derrubaram as estruturas do Parque de Exposição Assis Brasil que tinha uma apresentação de música eletrônica com a participação de cerca de 4 a 5 mil pessoas.

Mesmo por pouco espaço de tempo o evento provocou diversos danos e prejuízos. A Defesa Civil havia alertado sobre a possibilidade de temporal devido à frente fria que agia na Argentina e Uruguai e teve início na região da fronteira por volta das 8h.

Os municípios mais atingidos foram Uruguaiana, Dom Pedrito, Alegrete, São Borja, Ijuí, Soledade e Esteio, além de outros que tiveram pequenos danos, como alguns destelhamentos, quedas de postes de energia e quedas de árvores. A Defesa Civil do Município acompanha a ocorrência.

Fonte: Secom, com informações da Defesa Civil