Verba para o Carnaval de Caçapava do Sul é aprovada

A Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul aprovou nesta segunda-feira, dia 30, o projeto de lei do Prefeito Giovani Amestoy, que solicita autorização Legislativa para assinatura de convênio com o Grupo Clara Nunes, visando a realização do Carnaval 2017.

Os vereadores aprovaram um recurso de R$ 106 mil, para a estrutura de quatro dias de folia, incluindo lonão, repasse para as escolas de samba, bandas locais, praça de alimentação, segurança e outras atrações que iniciam no dia 25 de fevereiro, até o dia 28.

Segundo a Assessoria de Imprensa da Câmara, o Projeto teve 9 votos a favor e um contra. O Vereador Marquinho Vivian (PMDB) votou contra o projeto alegando que o município possui outras prioridades, principalmente na parte de infraestrutura urbana e rural. “ Em todos os anos que estive como vereador votei contra o projeto, mas enfatizo que não sou contra o carnaval, mas sim contra a utilização de recursos público para esta finalidade, especialmente com valores altos”, disse o Vereador.