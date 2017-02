Vereador busca parceria para que apenados realizem serviços gerais de limpeza

O vereador Mariano Teixeira (PP), participou de uma audiência com a superintendente dos Serviços Penitenciários (Susepe) Marli Anne Stock, na terça, dia 31.

O encontro foi para tratar sobre a crise prisional no Estado e um convênio para a criação de um programa visando utilizar apenados do regime semi-aberto em serviços gerais de limpeza e conservação da cidade, como desobstrução de bueiros, galerias, sarjetas e jardinagem.

A superintendente da Susepe elogiou a iniciativa do Vereador disse que esta parceria é viável e que vários municípios do Estado já estão utilizando mão de obra prisional para auxiliar as prefeituras. Teixeira também elogiou o trabalho que está sendo realizado pela superintendente e solicitou apoio para o Presídio Estadual de Caçapava.

Segundo a Assessoria de Imprensa da Câmara, o vereador na oportunidade convidou a superintendente para ser a sua homenageada no Dia Internacional da Mulher. A ação é promovida pelo Legislativo no mês de março, “foi uma forma que encontrei de agradecer a superintendente pelo carinho e dedicação com o nosso município”, finalizou